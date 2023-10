Anagni, vanno a rubare da Happy Casa con i bimbi: beccati a Ceccano

Sono state rintracciate a Ceccano le quattro persone che nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 12 ottobre, hanno rubato svariati prodotti da bagno all’interno del negozio cinese Happy Casa di Anagni. Due uomini e due donne sono entrati in azione con i loro figlioletti, come due famigliole qualsiasi, per non destare il benché minimo sospetto.

Non sono passati inosservati, però, alle telecamere di videosorveglianza. Una volta segnalata la loro auto, sono iniziate le ricerche dei carabinieri. Alla fine è stata trovata dai militari dell’Arma di Ceccano in un parcheggio della parte alta della città.

Parte della refurtiva è stata rinvenuta durante la perquisizione dell’abitazione dei più giovani, imparentati tra loro. Gli altri due, una coppia domiciliata al piano di sotto, si erano nel mentre dileguati con il loro bimbo. Si sarebbero presentati spontaneamente in caserma in un secondo momento, consegnando il resto del maltolto.