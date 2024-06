Domenica 9 Giugno 2024, 09:05

Torna a far discutere il tema della gestione della Pro Loco di Anagni. L'oggetto del contendere, stavolta, è la convocazione dell’assemblea dei soci dell'associazione, fissata per il prossimo 16 giugno a partire dalle 11. Due i punti all'ordine del giorno; quello che fa più discutere però, oltre all’illustrazione delle manifestazioni estive, è quello legato al decreto ingiuntivo fatto pervenire alla pro loco. Decreto che, secondo quanto è stato possibile appurare, sarebbe stato inviato dall’ex presidente della Pro loco, Franco Stazi, per avere visione della documentazione relativa alle attività svolte dalla Pro Loco dal 2022 in poi. Tutto ruota, come noto in città, al cambio della guardia verificatosi in seno alla direzione della Pro Loco nell’estate del 2022. L’anno precedente, le elezioni per il rinnovo del direttivo avevano portato alla nomina a presidente di Franco Stazi. Che però, nell’estate successiva, era stato defenestrato in seguito ad un blitz che lo aveva estromesso dalla carica. Blitz che aveva portato alla nomina di Fabrizio Savone come nuovo presidente. Una decisione mai completamente accettata dallo stesso Stazi e degli esponenti della Pro Loco che a lui fanno riferimento. Tanto che già in una circostanza era stata tentata la strada del decreto ingiuntivo per visionare la documentazione dell’associazione. In quella circostanza però c’era stato un ricorso, ed il decreto era stato respinto. Quello di adesso quindi è il secondo tentativo del gruppo che fa riferimento all’ex presidente di arrivare ad ottenere la documentazione richiesta.

LE REAZIONI

«Abbiamo agito d'accordo con i miei legali-ha detto ieri Stazi- e contiamo di avere ciò che abbiamo chiesto in 30 giorni al massimo; altrimenti saremo costretti ad andare avanti». Molto tranquillo sull’accaduto è apparso Fabrizio Savone, l’attuale presidente della Pro Loco. Per il quale «tutto ciò che chiedono Stazi ed i suoi legali è presente nella Pro Loco e già liberamente consultabile da parte di tutti». La sensazione è che, al di là delle questioni interne legate alla gestione della Pro Loco, alla base di tutto ci sia una polemica politica. Franco Stazi è sempre stato infatti considerato una figura politicamente avversa rispetto al centro-destra anagnino. Ed in molti avevano letto l’avvicendamento Stazi-Savone come una conseguenza di ciò. In questo senso il decreto ingiuntivo, anche in relazione al fatto che Franco Stazi è stato in diverse circostanze sostenuto da un punto di vista legale dall'avvocato Luca Santovincenzo, attuale consigliere di comunale di minoranza, potrebbe rappresentare una nuova tappa della polemica tra maggioranza ed opposizione in città.

Paolo Carnevale

