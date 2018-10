© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro feriti, per fortuna non in pericolo di vita, e il traffico stradale rallentato per circa un’ora, prima di riuscire a liberare due corsie, lasciando chiusa solo quella di sorpasso. È questo, in estrema sintesi, il bilancio dell'incidente che si è verificato nella serata di mercoledì 17 giugno, poco dopo le 21, lungo il tratto della A1, nel territorio di Anagni, in direzione nord, poco prima dell'uscita del casello autostradale della città dei papi. Secondo una prima ricostruzione, ad essere coinvolte sono state due auto che, per cause ancora da vagliare, si sono urtate mentre transitavano entrambe in corsia di sorpasso. Nell’urto una delle due auto si è ribaltata. Feriti nello schianto tutti e quattro gli automobilisti che si trovavano sulle due automobili. A intervenire sul tratto teatro dell'incidente sono stati gli uomini della Polizia Stradale e quelli del 118, insieme con i vigili del fuoco. I quattro feriti sono stati portati a Frosinone per le cure del caso. Per loro, come detto, diverse ferite su tutto il corpo ma, per fortuna, nessun caso di codice rosso. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, che è andata avanti con qualche difficoltà fino a quando non è stato possibile liberare le prime due corsie autostradali, facendo restare chiusa al traffico soltanto quella di sorpasso sulla quale si era verificato lo scontro.