È stata varata ieri ad Anagni, dopo una lunga trattativa che si è conclusa soltanto nel tardo pomeriggio, la giunta della nuova amministrazione targata Daniele Natalia. Giunta che sarà ufficialmente presentata ai cittadini domani, a partire dalle 15.30, nel corso del primo consiglio comunale della seconda consiliatura Natalia.

Questi i nomi della squadra che affiancherà il sindaco della città dei papi per i prossimi cinque anni. A fare la parte del leone ci sarà Riccardo Ambrosetti, di Fratelli d'Italia, al quale sono state assegnate le deleghe a manutenzione, viabilità verde, ed edilizia scolastica. Per lui prevista anche la fascia di vicesindaco. A Vittorio D'Ercole, esponente della Lega, sono state affidate le deleghe a Urbanistica, Politiche Abitative E Case Popolari, Pubbliche Illuminazioni e Videosorveglianza, Ambiente. Carlo Marino, esponente di Cuori Anagnini, avrà cultura, turismo, spettacolo, tributi; gli sarà inoltre riaffidata la delega al bilancio, che lo stesso Marino, nella precedente consiliatura, aveva gestito, prima del cambio della guardia con Giuseppe De Luca, nella seconda fase della precedente consiliatura. Per Identità Anagnina ci sarà Valentina Cicconi, prima delle due quote rosa, a cui verranno affidate le deleghe a Demanio e Patrimonio, Project Financing, Reti Infrastrutturali, Rapporti con il Gestore Idrico Integrato. Mentre invece ad Anna De Lellis di Idea Anagni verranno affidati i servizi sociali e la promozione dei prodotti tipici.

Al nome di Anna De Lellis è legato uno dei punti più spinosi della creazione della squadra; punto che ha notevolmente allungato i tempi di formazione della nuova giunta comunale. Subito dopo il trionfo elettorale si è infatti sviluppato, all'interno della maggioranza, un vivace dibattito sulla necessità o meno di affidare un posto in giunta anche a Forza Italia. Con gli esponenti del partito che sostenevano, ovviamente, questa necessità; mentre invece altri ritenevano che, essendo già rappresentato il partito dal sindaco, non ci dovesse essere bisogno di un altro posto riservato ad un partito in giunta. Alla fine si è arrivati ad un accordo. Ci sarà una staffetta. Partirà in giunta, per il primo anno, la De Lellis. L'accordo è che alla fine del primo anno di attività, ci sarà il passaggio di consegne con Chiara Stavole, esponente di Forza Italia.Tra le deleghe importanti affidate ai semplici consiglieri ci saranno i lavori pubblici, assegnati a Donatello Cardinali di Identità Anagnina; finanziamento e contenzioso, verranno dati a Marianna Cacchi di Fratelli d'Italia mentre invece l'agricoltura ed il controllo delle strade di piano andranno a Vincenzo Proietti di Identità Anagnina. Per quanto riguarda la figura del presidente del consiglio comunale è molto probabile la riconferma di Davide Salvati, consigliere di Fratelli d'Italia, che aveva ricoperto lo stesso incarico anche nella seconda fase della precedente consiliatura, dopo che Giuseppe De Luca, presidente prima di lui, era entrato in giunta con la delega al bilancio. «Sono particolarmente soddisfatto- ha commentato il sindaco- delle scelte fatte, convinto di avere collaboratori di spessore, competenti nelle rispettive materie e soprattutto votati all'operatività, che è quello che alle amministrazioni locali serve per funzionare bene».Paolo Carnevale