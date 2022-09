Insulta e minaccia i clienti di un supermercato, giovane nigeriano arrestato dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato ad Anagni nella serata di lunedì scorso un diciannovenne di origine nigeriana, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane si trovava di fronte all'ingresso di un supermercato, nella parte bassa della città dei papi, e stava insultando pesantemente i clienti, minacciando di aggredirli. Dopo la segnalazione alle forze dell'ordine sono intervenuti i carabinieri. Alla vista dei militari il giovane ha cercato di aggredire anche loro, per poi scappare. I carabinieri lo hanno raggiunto e reso inoffensivo con l'uso dello spray al peperoncino. Dopo l’arresto il giovane è stato trasportato in caserma ad Anagni e ieri mattina è stato condotto davanti al Tribunale di Frosinone per il processo per direttissima. Nel quale l’autorità giudiziaria ha convalidato l'operato dei militari.