Incidente sulla Casilina: scontro tra un’auto ed una moto, ferito il centauro

Ennesimo incidente sulla via Casilina, nel territorio del comune di Anagni. Questa mattina, poco prima delle 11, per cause ancora da definire, una moto ed un’auto si sono scontrate in località Pantanello, nella parte bassa della città dei papi. Probabilmente un tamponamento per una precedenza non rispettata sarebbe all'origine dello scontro. Il centauro nell'urto è rimasto ferito, ed è stato necessario ricorrere alle cure del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso, necessari a stabilire la dinamica esatta dell' accaduto.Il traffico, in seguito all'incidente, ha subito alcuni disagi, ed è stato necessario aspettare almeno un'ora prima che tutto tornasse alla normalità. Solo poche ore prima nella serata di venerdì, un altro incidente, questa volta in zona Osteria della Fontana, aveva provocato il ferimento di una donna incinta, ricoverata, per fortuna in condizioni non gravi, all'ospedale di Frosinone.