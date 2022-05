Anagni: incidente stradale sulla Casilina, ferita donna incinta

Una donna incinta è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, nelle prime ore della serata di venerdì in un incidente stradale che ha coinvolto due auto e che si è verificato ad Anagni, lungo la via Casilina, nella parte bassa della città dei papi, in località Osteria della Fontana. Secondo le prime ricostruzioni all’origine dello scontro ci sarebbe stato un problema di mancata precedenza. Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli uomini della polizia locale ed i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito necessari per capire la dinamica dell'accaduto. La donna, che era con il suo compagno, è stata portata in ospedale a Frosinone. Come detto, per lei per fortuna soltanto lievi ferite e nessun problema per il nascituro. Disagi per la circolazione, che è andata avanti a singhiozzo per diversi minuti prima che tutto tornasse alla normalità.