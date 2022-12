Anagni: la città si è fermata per l'ultimo saluto a Francesca

Si sono svolti ad Anagni nella cattedrale di Santa Maria i funerali della povera Francesca Colacicchi, la giovane rimasta vittima, una settimana fa, di un incidente stradale verificatosi nella città dei papi sulla Casilina, all'altezza dell’ormai tristemente noto bivio della ex Winchester. L'intera comunità si è fermata per dare l'ultimo saluto ad una giovane amatissima e molto benvoluta da tutti. In prima fila davanti alla bara i familiari, distrutti dalla tensione emotiva. Talmente forte che la madre, durante la cerimonia, ha avuto un malore, per fortuna poi passato senza troppe conseguenze. Durante l'omelia, il sacerdote ha ricordato che «la vera morte sta nell'essere dimenticati, e Francesca non lo sarà mai». il sacerdote ha ricordato che «la vita deve essere protetta»; ed ha invitato tutti a stringersi intorno alla famiglia della povera Francesca. Dopo la cerimonia, la bara è stata trasportata fuori. E, prima di essere messa in auto verso il cimitero per il suo ultimo viaggio, è stata stretta dalla madre - che ha avuto anche un malore - in un ultimo interminabile abbraccio.