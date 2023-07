Anagni. Ennesimo incidente sulla Casilina. Due feriti e strada bloccata per ore

Due persone ferite in modo serio, anche se per fortuna non in pericolo di vita, e tanto disagio per il traffico automobilistico, che è rimasto bloccato per diverse ore, prima che tutto tornasse alla normalità. Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, venerdì 14 luglio, poco dopo le 17.30, ad Anagni lungo la via Casilina, in direzione Roma. Protagonisti loro malgrado due automobili, una station wagon ed una Punto, che poco dopo le 17.30, come detto, si sono scontrate frontalmente per cause ancora da definire. Probabilmente l’alta velocità, unità alla scarsa visibilità causata dalla luce del sole, ha favorito lo scontro che è stato davvero forte. Una delle due automobili in seguito all'impatto è finita fuori dalla strada, mentre l'altra è rimasta in mezzo alla arteria stradale. Sul posto, richiamati dalle segnalazioni degli altri automobilisti, sono arrivati in pochi minuti gli uomini dei carabinieri di Sgurgola e quelli della compagnia di Anagni; assieme a loro anche i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. I medici hanno prestato i primi soccorsi ai due feriti, prima di trasportarli in ospedale per le cure del caso.

Le loro condizioni sarebbero serie, ma i due non sarebbero in pericolo di vita.

L'incidente ha provocato il blocco totale della circolazione, tanto che è stato necessario chiudere in entrambi i sensi di marcia la Casilina ed allestire una circolazione alternativa durante le operazioni di ripristino della viabilità. L’incidente ha ovviamente riportato in auge il problema della sicurezza stradale nella zona. Tutto si è svolto a poche centinaia di metri dal famigerato bivio della ex Winchester, anch'esso teatro in diverse circostanze di numerosi incidenti, diversi dei quali purtroppo mortali. Entro la fine del mese è annunciata l'inaugurazione della rotatoria, attesa oltre 30 anni, che dovrebbe, se non interrompere, quantomeno rendere molto meno probabile il verificarsi di altri casi di incidenti simili.