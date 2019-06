Ennesimo incidente stradale oggi, venerdì 14 giugno, lungo la via Casilina, nel territorio di Anagni. Poco dopo le 10 del mattino, all’altezza della contrada di Osteria della Fontana, due auto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate. Nell'urto una delle due si è ribaltata. Sul posto sono arrivati, oltre ai carabinieri, gli uomini del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai due automobilisti coinvolti. Per fortuna solo ferite lievi per i due. L’incidente ha provocato seri disagi al traffico della zona, con la circolazione pesantemente rallentata per parecchi minuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA