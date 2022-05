Anagni, i controlli dei carabinieri: furto sventato e arresto per droga

Nell'ultimo fine settimana i carabinieri della compagnia di Anagni hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Il servizio svolto ha interessato tutta l’area territoriale di competenza ed è stato articolato, oltre che sulla Città dei Papi (dove già nella serata di venerdì è stato arrestato un cittadino romeno sorpreso a tentare un furto) anche sui comuni ricadenti nella giurisdizione, ovvero Paliano, Piglio, Acuto, Ferentino, Sgurgola, Morolo. Nel corso del servizio sono stati controllati 61 veicoli in transito e identificate 97 persone tra conducenti e passeggeri; nei casi sospetti, la polizia giudiziaria impiegata nel dispositivo ha eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Controllati anche diversi soggetti sottoposti agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla competente autorità giudiziaria.

A Ferentino arrestato un giovane per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti