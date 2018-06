Anagni ha il nuovo sindaco: al ballottaggio Natalia supera Tasca di mille voti

Anagni ha da ieri sera un nuovo sindaco. Daniele Natalia, candidato della coalizione Un patto per la città, ha battuto il suo rivale al ballottaggio Daniele Tasca, esponente della coalizione Anagni terra nostra. Una vittoria netta come era prevedibile dopo il risultato del primo turno. Natalia ha ottenuto 4802 voti, pari al 55,1%, contro i 3906 del suo rivale, pari al 44,9%. “E’ il coronamento di un sogno- ha detto il neo primo cittadino ancora frastornato- sono felicissimo ed onorato di poter lavorare per far tornare grande la mia città”.

Lunedì 25 Giugno 2018



