Drammatico incidente d'auto, per Angelo un "miracolo" all'ospedale San Camillo

I medici non esitano a definirlo un miracolo. Sono trascorsi poco più di tre mesi da quel terribile 23 luglio e Angelo Lemmetti, 26 anni, di Anagni, è tornato a respirare autonomamente e si è alzato dal letto. Tutto questo grazie all'attività multidisciplinare dei medici dell'ospedale "San Camillo" di Roma dove il giovane è stato portato a seguito di un gravissimo incidente avvenuto a Ferentino. «Angelo - spiegano dall'ospedale - si è trovato ad affrontare incredibili sfide di sopravvivenza, sottoponendosi anche a un'operazione con un tasso di mortalità del 60%». In quello scontro aveva perso la mamma, finita contro un garage, mentre li attendevano a una festa.

LA SITUAZIONE

Al suo arrivo in Pronto Soccorso le prime indagini diagnostiche avevano riscontrato un’emorragia cerebrale, fratture costali e pneumotorace, fratture degli arti inferiori. Una situazione disperataE' stato sottoposto d’urgenza a «posizionamento di drenaggio toracico e stabilizzazione ortopedica delle fratture e subito dopo ricoverato in terapia intensiva».I medici dell'unità shock e trauma diretti da Emiliano Cingolani hanno seguito l'evoluzione e subito dopo arriva una notizia ancora più grave. Dalla Tac i radiologi radiologi d’urgenza, diretti da Michele Galluzzo, scoprono una lesione ancor più grave e potenzialmente mortale che viene confermata dall’esame endoscopico. Il ragazzo, infatti, nell'impatto ha riportato il distacco del bronco principale sinistro dalla trachea.

Per questo è stato nuovamente portato in sala operatoria, dove i chirurghi toracici Giuseppe Cardillo e Sara Ricciardi hanno eseguito una difficile ricostruzione delle vie aeree, ricollegando il bronco alla trachea. Purtroppo non sufficiente, tanto che i polmoni non rispondono e quindi si decide di passare - con il supporto dei tecnici della perfusione del gruppo di Carlo Contento - all'ossigenazione extracorporea. «Una scelta molto rischiosa, ma unica possibilità di sopravvivenza. Per circa una settimana, mentre l’ossigenazione di Angelo è affidata unicamente alle macchine, gli pneumologi del gruppo di endoscopia bronchiale di Sandro Batzella tentano quotidianamente di “riaprire” il bronco».

L'EVOLUZIONE

Dieci giorni dopo, però, si capisce che per il polmone sinistro non c'è nulla da fare e quindi viene eseguita una delicata operazione di asportazione, senza mai staccare il giovane dalla macchina per la circolazione extracorporea che viene anzi portata direttamente in sala operatoria. «Si tratta di una procedura eseguita pochissime volte al mondo e con un tasso di mortalità di oltre il 60% - spiega Cardillo, direttore della chirurgia toracica –. E se pensiamo che è stato eseguito dopo un precedente evento traumatico di questo livello, possiamo definirlo eccezionale».

Angelo, da quel momento, vive con un unico polmone che ha ripreso a funzionare normalmente. Nel frattempo il team di ortopedia diretto da Marco Spoliti tratta le fratture e Angelo il 23 settembre ha lasciato la terapia intensiva, iniziando un percorso di riabilitazione che oggi - 31 ottobre - lo ha rimesso in piedi. «Le sue condizioni sembravano senza speranza, vederlo risorgere giorno dopo giorno è stata per noi una gioia incredibile» il commento di Cingolani, direttore dell’unità shock e trauma. A tutti il plauso dell'ospedale: «Siamo grati a tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa storia di recupero. Ancora grazie a tutti per la vostra straordinaria dedizione».