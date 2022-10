Anagni: ennesimo incidente stradale sull’Anticolana, un ferito grave

Un ferito trasportato in eliambulanza a Roma in condizioni serie ma, per fortuna, non in pericolo di vita, e tanto disagio per il traffico, che è ritornato normale soltanto dopo parecchi minuti.

Questo, in estrema sintesi, il bilancio dell’ennesimo incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio ad Anagni lungo la via Anticolana; purtroppo una strada non nuova ad episodi del genere, ma teatro negli ultimi anni di parecchi incidenti. Tutto è successo tra le due e le tre del pomeriggio, in direzione Fiuggi, nei pressi di un noto rivenditore di gomme della zona. Protagonista suo malgrado un automobilista che, a bordo di una Citroen, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo mentre stava guidando. Ancora sconosciute le cause dell’incidente, probabilmente legato alla velocità che purtroppo caratterizza molto spesso il traffico in quella zona. L’automobile, dopo essersi ribaltata più volte, è rimasta a lato della strada. Sul posto, sollecitati dai richiami degli automobilisti della zona, sono arrivati i carabinieri del Norm, insieme con una squadra del 118. Gli uomini del pronto soccorso, quando hanno capito che quello che era successo, hanno subito chiesto l’intervento dell’eliambulanza. In pochi minuti il mezzo è arrivato sul posto, ha preso in carico il ferito che è stato trasportato in un nosocomio della capitale. Come detto, l’uomo sarebbe ferito seriamente, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente ha causato molti disagi al traffico, tornato normale soltanto dopo parecchi minuti.