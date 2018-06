Anagni. Daniele Natalia è il nuovo sindaco della città dei papi. Sconfitto Daniele Tasca

di Paolo Carnevale

Il verdetto è arrivato poco dopo la mezzanotte. Daniele Natalia, esponente della coalizione Un patto per la città, è il nuovo sindaco di Anagni. Il ballottaggio, che lo vedeva contrapposto a Daniele Tasca, leader della coalizione Anagni Terra Nostra, lo ha visto vincere con quasi 1000 voti di distacco. 4802 voti contro 3906, pari al 55,1% contro il 44,9%. Tasca è riuscito in una impresa notevole, recuperando molti dei 20 punti percentuali che lo distanziavano da Natalia alla fine del primo turno, favorito anche dall’astensionismo, visto che alle 23 aveva votato solo il 52,57% degli aventi diritto. Ma in ogni caso il ballottaggio non ha avuto storia. Fin dai primi minuti dopo le 23 il vantaggio di Natalia è stato netto. E si è conservato fino alla fine. “E’ un’emozione indescrivibile- ha detto Natalia subito dopo l’applauso liberatorio che, intorno alle 0.20, lo ha salutato come nuovo sindaco-; è il coronamento di un sogno lavorare per la città nella quale sono nato”. Lo sfidante, Daniele Tasca, ha riconosciuto in una nota la sconfitta, augurando buon lavoro al neo primo cittadino: “i miei complimenti a Daniele Natalia e tanti auguri sinceri alla città di Anagni per il futuro. Un sincero ringraziamento la mia coalizione, a tutto il gruppo che mi ha aiutato in questa difficile campagna elettorale e tutti gli anagnini che hanno creduto in me e nel nostro progetto politico. Un progetto che è appena partito e che non farà mancare il suo contributo per la crescita della città anche dai banchi dell’opposizione.” Poco dopo l’una del mattino, Natalia ha voluto recarsi presso il palazzo comunale seguito da un folto gruppo di elettori, che lo hanno acclamato a gran voce. “E’ la vittoria di tutti noi, ed io non dimenticherò gli sforzi che tutti abbiano fatto per vincere. Grazie a tutti” ha concluso visibilmente emozionato.

Luned├Č 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 02:14



