Anagni, crolla una parte del soffitto di un supermercato: paura tra i clienti

Una parte del controsoffitto interno del supermercato Conad di Anagni situato lungo la via Casilina è crollato nel pomeriggio di oggi. Tutto è successo poco prima delle 14. Le commesse che stavano lavorando al banco degli alimentari hanno sentito all'improvviso un rumore sordo e subito dopo i pannelli sono caduti sulla merce esposta. Per fortuna le lavoratrici, a parte la gran paura, non hanno riportato altri danni. Nessun cliente è rimasto ferito. La dirigenza ha fatto subito uscire tutti i presenti, ed ha chiuso la struttura per sicurezza, in attesa delle verifiche che sono state effettuate da parte dei vigili del fuoco per capire le cause dell'accaduto.