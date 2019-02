Conferenza fissata e poi spostata. Protestano sindaco e assessore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una conferenza stampa organizzata da giorni, e spostata all’ultimo minuto. A quanto pare, senza avvertire nessuno. Tanto che il sindaco e l’assessore allo sport sono rimasti polemicamente nella sala in cui si sarebbe dovuta tenere la conferenza, rifiutandosi di spostarsi. È successo nel pomeriggio di sabato 23 febbraio, ad Anagni. Da giorni era stata programmata in città, presso la Sala della Ragione del palazzo comunale, una conferenza stampa per presentare gli appuntamenti sportivi della primavera e dell’estate dell’Unione Italiana Kung Fu Tradizionale. La conferenza si è tenuta all’orario fissato, le 15, ma presso un noto albergo nei pressi del casello autostradale della città dei papi. Secondo i responsabili dell’unione sportiva, lo spostamento sarebbe stato deciso per il fatto che la Sala della Ragione era troppo fredda, e non adatta ad ospitare la conferenza. Circostanza che gli organizzatori sostengono di aver fatto presente per tempo all’amministrazione comunale. Cosa che è stata smentita invece dalla giunta del sindaco Natalia. Jessica Chiarelli, assessore allo sport, ha detto di aver ricevuto comunicazione dello spostamento solo tramite alcuni messaggi, e solo pochissimi minuti prima delle 15, quando stava già andando alla Sala della Ragione. Di qui la decisione del sindaco e dell’assessore di non partecipare alla conferenza spostata nell’albergo.