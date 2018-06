di Alessandro Redirossi

Ad Anagni chiude il Punto di Primo intervento e viene rimpiazzato da un presidio ambulatoriale territoriale (Pat). I timori espressi nei mesi scorsi da alcune forze politiche e sindaci ora si tramutano in realtà. Rischiano quindi di aumentare i casi in cui i pazienti di Anagni e dintorni dovranno rivolgersi al pronto soccorso di Frosinone. Visto che nella città dei Papi si potrà contare su ambulatori con medici di base, che sembrano destinati a trattare un elenco più ridotto di criticità. C’è ora l’atto ufficiale della Asl, datato 25 giugno, in cui si stabilisce che dal 15 luglio, nel vecchio ospedale, ci sarà il Pat e non più il punto di primo soccorso. Come ricorda l’atto, al presidio di pronto intervento (Ppi) di Anagni si rivolgono attualmente pazienti con codici bianchi e verdi. Con il 118 a disposizione per i casi più rilevanti di emergenza, per il trasferimento nel pronto soccorso di Frosinone. Ora, con la chiusura del Ppi e la sostituzione con un Pat (articolato su 24 ore giornaliere) sembra destinato a ridursi il numero di criticità per cui i pazienti potranno rivolgersi all’ex nosocomio anagnino, senza trasferte nel capoluogo. Nei Pat saranno accolti pazienti con problemi trattabili semplicemente in ambulatorio da un medico di medicina generale. E per cui si possa bypassare il ricorso al pronto soccorso.

LA NOVITA' DAL 15 LUGLIO. POLEMICHE E COSTI

Un rischio, quello del passaggio dal Punto di Primo intervento al Pat, che era stato paventato a più riprese da varie forze politiche. Da ultimo era andato all’attacco la settimana scorsa il consigliere regionale del M5S Loreto Marcelli. Aveva evidenziato, come esigenza di Anagni e nord provincia, quella di “elevare il punto di primo intervento a pronto soccorso. Invece al posto degli specialisti, degli infermieri e di una struttura ad elevata professionalità con un importante supporto logistico, gli anagnini e le popolazioni limitrofe rischiano di ritrovarsi davanti a un semplice lettino con un seggiola”. Il sindaco di Sgurgola Antonio Corsi aveva già diffidato a fine aprile Asl e Regione rispetto alla possibile chiusura del punto di pronto intervento. Mercoledì scorso il direttore sanitario della Asl Eleuterio D’Ambrosio aveva sottolineato come, a proposito del passaggio al Pat, non ci fosse ancora alcun atto ufficiale. Ma il nero su bianco è arrivato proprio ieri, con una delibera approvata dal Commissario straordinario della Asl Luigi Macchitella, su proposta dello stesso D’Ambrosio. Da cui si evince che il punto di primo soccorso di Anagni chiuderà contestualmente all'avvio nell'ex ospedale del presidio ambulatoriale h24 (che partirà il 15 luglio) e che costerà 162mila euro l'anno. Serviranno a retribuire i medici di medicina generale coinvolti nei turni e i referenti organizzativi. A tal proposito, in attesa di un nuovo avviso da parte della Asl, a coordinare momentaneamente il Pat sarà il dottor Carlo Noto, ex sindaco di Anagni e già coordinatore della Degenza infermieristica. Nell’atto si evidenzia che “le emergenze continueranno ad essere assicurate, come avviene già oggi, dal 118”.

“SI SOVRACCARICA FROSINONE”

Fra aprile e maggio, la trasformazione del Pronto intervento di Anagni in un Presidio ambulatoriale era stato oggetto di riunioni con i sindacati del personale sanitario. Nell’incontro di aprile i dottori Antonio Necci e Michele Rocco Schiavi del sindacato Snami – secondo quanto emerge dai verbali - avevano rappresentato perplessità. Secondo i referenti dello Snami - come si legge negli atti - con il passaggio dal Ppi al Pat si offrirebbero "meno prestazioni, rischiando di sovraccaricare il Pronto soccorso di Frosinone”.



Marted├Č 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:09



