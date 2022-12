Lunedì 19 Dicembre 2022, 09:08

Piazza Innocenzo III ad Anagni ormai ridotta ad un parcheggio. Un'abitudine purtroppo non nuova, ma ridiventata di notevole attualità nell'imminenza delle vacanze natalizie. Da qualche giorno infatti il comune, in occasione delle festività, ha valorizzato diverse zone del centro storico, compresa la stessa piazza, con una serie di installazioni e di luci natalizie ad effetto. Questo per rendere più appetibile il centro, favorendo quindi l'arrivo dei cittadini e dei turisti. Il problema però è che così facendo, soprattutto nelle ore serali, diventa ancora più stridente il contrasto tra uno dei luoghi più importanti e più suggestivi della città dei papi e il fatto che quello stesso luogo diventa un parcheggio a cielo aperto.

I cittadini da tempo protestano per questa abitudine. Sia perché nelle ore serali diventa impossibile passare in alcune zone, sia perché c'è un problema anche per la sicurezza, legata al passaggio degli automobilisti.

Da tempo in città esiste la Ztl che però molti cittadini vorrebbero molto più ampia. Per quanto riguarda l'abitudine al parcheggio, che ovviamente avviene in sosta vietata, sono in molti a chiedere un intervento più forte da parte della polizia locale, in modo da sviare qualunque tentazione. Qualche anno fa polemiche simili avevano interessato la zona. Quando, dopo una parziale chiusura del parcheggio di San Giorgetto, il sindaco aveva stabilito di ricavare alcuni posti auto temporaneamente nella zona di Piazza Innocenzo III. Anche in quel caso le discussioni erano state talmente forti da indurre il sindaco a non rinnovare l'esperimento. Un segno evidente del fatto che quella zona, per molti cittadini, deve rimanere libera dai parcheggi e dal traffico degli automobilisti.