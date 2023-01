Anagni, banda del buco devasta e svaligia la tabaccheria di via Roma

Banda del buco in azione questa mattina all'alba in una tabaccheria di Anagni, in via Roma, in pieno centro. Introno alle 4 quattro malviventi incappucciati, attraverso un buco scavato nella parete di un locale adiacente, sono entrati nell'attività commerciale. Hanno tagliato i fili dell'allarme e delle telecamere. I rumori hanno svegliato gli inquilini che hanno chiamato i carabinieri, ma quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto i ladri erano già scappati. Il bottino è in corso di quantificazione, ma i danni subiti sono ingenti.