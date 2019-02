© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima parola, dopo l’ok da parte della Regione Lazio al progetto di ampliamento della discarica di Roccasecca, spetta al Governo, ma le amministrazioni comunali e i comitati ambientalisti stanno a guardare. Per il 10 febbraio prossimo è stata indetta una manifestazione contro l’ampliamento della discarica che si trova in località Cerreto a Roccasecca.«Adesso o mai più». Questo lo slogan coniato dall’amministrazione comunale di Roccasecca che ha chiamato tutti a raccolta per sensibilizzare il Governo gialloverde a bocciare il progetto.Ma per comprendere la questione bisogna fare un passo indietro.Lo scorso anno la Mad (la società che gestisce la discarica in località Cerreto), in previsione dell’esaurimento di tutte le volumetrie utilizzabili, presenta un progetto di ampliamento in altezza del quarto bacino.Il progetto prevede un incremento di 850 tonnellate di rifiuti solidi urbani non pericolosi: una collina di rifiuti di oltre venti metri.Si apre la conferenza dei servizi in Regione e pone dei paletti, ma soprattutto impone la rivisitazione del progetto. Nell’autunno scorso la Mad presenta un nuovo progetto, ridimensionato, da 170 mila.Vengono acquisiti i vari pareri - tra i quali quello del Comune di Roccasecca e della Soprintendenza che bocciano l’ampliamento - e lo scorso 24 gennaio, alla Regione Lazio, si conclude la conferenza dei servizi che concede l’autorizzazione all’ampliamento.Un iter delle autorizzazioni che, però, sulla scorta della legge Madia, non è concluso. Gli enti interessati, infatti, entro 15 giorni possono ricorrere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ed è quello che, stamattina, farà il consiglio comunale di Roccasecca. Trasmesso il ricorso entro 15 giorni il Governo dovrà tentare di dirimere la controversia, ciò vuol dire trovare una sorta di conciliazione tra le parti, ma difficilmente sarà raggiunta. Per cui a decidere sarà il Consiglio dei Ministri in autonomia.«Subito dopo l’approvazione del ricorso in Consiglio - ha spiegato il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco - sarà inviato a Palazzo Chigi. Siamo arrivati al momento più importante degli ultimi 15 anni». Al Consiglio dei ministri ricorreranno anche la Soprintendenza e con tutta anche la Provincia di Frosinone.«La discarica - ha aggiunto il sindaco Sacco - potrà ampliarsi solo se il Governo darà il proprio assenso. Con la manifestazione del 10 febbraio vogliamo sensibilizzare il Governo e organizzare una grande manifestazione sotto a palazzo Chigi. Il territorio ha già dato, ora basta».Tanti i sindaci del territorio che hanno già aderito alla manifestazione del 10 febbraio prossimo. Su tutte le amministrazione comunale che confinano con Roccasecca, come San Giovanni Incarico, Pontecorvo, Colfelice.«Come abbiamo detto no in conferenza dei servizi, lo ribadiremo, pubblicamente, nella manifestazione del 10 febbraio prossimo. Basta rifiuti», hanno detto all’unisono i sindaci Rotondo di Pontecorvo, Fallone di San Giovanni Incarico e Donfrancesco di Colfelice.Ma quanto ancora potrà rimanere aperta la discarica? Tecnicamente non più di 40 giorni, poi tutte le volumetrie del quarto bacino, saranno esaurite, a quel punto la Mad chiuderà ogni attività.