Da lunedì 9 luglio dalle ore 10.30 saranno in vendita i tagliandi relativi alla gara amichevole AS ROMA - AVELLINO, in programma venerdì 20 luglio alle ore 19.00 presso lo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone.



Sarà possibile acquistare i biglietti esclusivamente presso i punti vendita autorizzati bookingshow e online su www.bookingshow.it



Nei giorni giovedì 19/07 e venerdì 20/07 i tagliandi di ingresso alla gara saranno disponibili anche alla biglietteria dello Stadio ‘Benito Stirpe’ nei seguenti orari: 10.00/13.00 e 15.00/19.00



Di seguito i prezzi:



CURVA SUD (TIFOSI ROMA): € 10,00 + 1,50

CURVA NORD (TIFOSI AVELLINO): € 10,00 + 1,50

TRIBUNA EST: € 18,00 + 1,50

TRIBUNA SUPERIORE NORD/SUD: € 25,00 + 1,50

TRIBUNA LATERALE NORD/SUD: € 30,00 + 1,50

TRIBUNA CENTRALE NORD/SUD: € 40,00 + 1,50

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:35



