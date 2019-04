© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, presso l’Istituto alberghiero “M. Buonarroti” di Fiuggi, nell’ambito del più ampio progetto relativo ai contributi dell’Arma dei carabinieri alla formazione della “Cultura della Legalità”, si è tenuto un incontro tra la Benemerita e circa 300 studenti degli istituti secondari di 2° grado delle città di Anagni, Alatri e Fiuggi nonché dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale sul tema “Ecomafia”, analisi del substrato criminale dei reati contro l'ambiente. All’evento, organizzato dall’Ufficio scolastico provinciale, hanno partecipato, quali relatori, personale dell’Arma, delle istituzioni e delle associazioni di categoria.«Il convegno è stato aperto dall’organizzatrice professoressa Eleonora Bertolino la quale ha introdotto i temi trattati nell’incontro, quali le ecomafie, “neologismo coniato dall’associazione legambiente per indicare una serie di attività illecite che arrecano danno all’ambiente e che vengono messe in atto solitamente da associazioni di tipo mafioso”, “non come semplice analisi di dati oggettivi legati alle ecomafie, ma indagando concretamente le tematiche connesse al fenomeno. Qual è il reale coinvolgimento delle criminalità organizzate in questo fenomeno? Quali le conseguenze sulla salute dei cittadini? Quali interventi sono in atto per contrastare le ecomafie? In che modo è coinvolta la nostra provincia? Cosa sta accadendo nella Valle del Sacco? Un incontro costruttivo che non vuole solo informare, ma imprimere nelle menti degli studenti presenti, padroni del futuro, immagini concrete di un presente temporale e spaziale in continuo mutamento. Gli alunni delle scuola delle nostra provincia rappresentano il mondo che verrà, il patrimonio dell’umanità che potrà salvarsi e salvare il nostro territorio dal degrado totale solo attraverso la conoscenza della contemporaneità e la cultura del sapere"», si legge in una nota.La professoressa Bertolino ha poi ringraziato le autorità e gli ospiti presenti: il prefetto di Frosinone Ignazio Portelli; il comandante provinciale dei carabinieri, colonello Fabio Cagnazzo; il consigliere Luigi Vacana in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale; il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale dottoressa Michela Corsi; il dottor Pierino Malandrucco, vicedirigente Usp di Frosinone; il rettore dell’Università di Cassino Giovanni Betta; la dirigente scolastica dell’istituto Filomena Liberti; il vicesindaco di Fiuggi Marilena Tucciarelli; il consigliere comunale Gianluca Ludovici; il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Alessandro Gallozzi; il comandante del gruppo carabinieri forestali di Frosinone, colonnello Giuseppe Lopez; il presidente dell’associazione medici di famiglia di Frosinone, Marzia Armida; il dottor Enzo Pierazzi in rappresentanza di Legambiente e tutti gli studenti.