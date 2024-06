Alvito, Perseguita l'ex e le danneggia l'auto, gambiano nei guai

I Carabinieri della Stazione di Alvito hanno notificato un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti di un 36enne originario del Gambia responsabile di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, una ragazza residente nel piccolo centro della Valle di Comino. L’uomo, che evidentemente non si rassegnava alla fine della frequentazione con la giovane, aveva per lungo periodo posto in essere più episodi di molestia che avevano costretto la donna a cambiare molte delle sue abitudini ed a vivere in un insopportabile stato di ansia. Una voltal’uomo, nell’intento di indurre la donna a cedere, le aveva addirittura danneggiato l’auto. La vittima ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della Stazione di Alvito che, da subito, hanno predisposto dei servizi e una rete di contatti per impedire il ripetersi di situazioni incresciose in danno della donna. La Procura della Repubblica di Cassino che ha predisposto la richiesta del provvedimento di tutela, richiesto al GIP del Tribunale di Cassino che è stato eseguito.

