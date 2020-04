L’area in cui dovrebbe sorgere la stazione dell’alta velocità si trova nel comune di Supino o in quello di Ferentino? E soprattutto, quando e se verrà realizzata, la nuova stazione priverà il capoluogo di una fermata dell’alta velocità?

Ferentino o Supino? - La presentazione dell’avvio dello studio del progetto dello scalo Tav ha innescato interrogativi e polemiche a non finire in cui si mischiano amene dispute di campanile e scenari legati al trasporto su ferro con implicazioni politiche. Il sindaco di Supino, Gianfranco Barletta, ad esempio, tiene a sottolineare che l’area oggetto dello studio di fattibilità delle Ferrovie dello Stato, è quella di Pantano, che, a suo dire, ricade indiscutibilmente nel suo Comune, quello di Supino. Sia pure a meno di un chilometro di distanza dal casello dell’A1 di Ferentino e a uno schioppo da Frosinone.

LEGGI ANCHE ---> Coronavirus, nuovo Dpcm fase 2: ok visite a parenti, take away, attività motoria lontano da casa. No spostamenti tra regioni

Ma al di là dei confini, la questione è un’altra: se e quando sorgerà la stazione di Ferentino (e/o Supino?), questa priverà lo scalo del capoluogo della fermata dell’alta velocità che partirà il prossimo luglio?

Solo merci, anzi no - A farsi la domanda e darsi una risposta è il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani il quale, un po’ diabolicamente, chiama la stazione dell’alta velocità «nodo di interscambio gomma-rotaia» e la colloca «nel territorio di Supino, al confine con l’area industriale di Frosinone», anziché a Ferentino come indicano le slides del progetto. Ad ogni modo, secondo il sindaco, «serviranno anni» per realizzarlo e sarà comunque a «servizio del traffico merci, convogliando le risorse del sistema logistico e del carico merci dell’Italia centro-meridionale diretto fino in Scandinavia».

La fermata dell’Alta velocità per i passeggeri, dice Ottaviani, resterà per sempre a Frosinone.

Un’ipotesi smentita da altre fonti istituzionali che al contrario ribadiscono: la nuova stazione dell’alta velocità di Ferentino assorbirà anche il trasporto passeggeri. Oggi infatti per istituire le fermate della Tav a Cassino e a Frosinone, quelle che partiranno a luglio (una al mattino verso Roma, l’altra al pomeriggio verso Napoli), i Frecciarossa devono deviare dalla linea dell’alta velocità e quindi percorrere il tratto della linea ordinaria compreso tra Cassino e Sgurgola. Il che comporta un sensibile rallentamento dei treni superveloci. La funzione della nuova stazione, che dovrebbe sorgere dove già oggi passa l’alta velocità, è proprio quella di evitare questo bypass. Una soluzione, quindi, solo temporanea.

LEGGI ANCHE ---> Coronavirus, Fase 2, Trasporti: termoscanner in tutte le stazioni, posti contingentati in bus e metro

Il sindaco tira dritto - Secondo il sindaco Ottaviani, al contrario, il progetto della riqualificazione della nuova stazione (per complessivi 25 milioni di euro di investimenti) è stato pensato, in accordo con le Ferrovie dello Stato, proprio per servire un altro capoluogo di treni superveloci. Il sistema dell’Alta velocità, sottolinea ancora il sindaco di Frosinone, è «proprio quello del collegamento veloce, alternativo al traffico aereo, tra i centri urbani dei capoluoghi, evitando l’uso, da parte di passeggeri e pendolari, proprio dell’auto».

Insomma, Ottaviani è convinto che nessuno, mai e poi mai, toglierà al capoluogo la fermata dell’alta velocità. Neanche quando o se sorgerà la nuova stazione. E se così stanno le cose, dice il sindaco, allora è meglio non perdere tempo e mettersi subito al lavoro per tentare di valorizzare le opportunità del nuovo collegamento.

Un consorzio per la promozione - Così è nata l’idea di formare un Consorzio Frosinone Alta Velocità: «Nei prossimi giorni presenteremo il logo - spiega il sindaco - Il consorzio intende mettere insieme imprese, categorie datoriali e dei lavoratori, associazioni, enti accademici e di alta formazione, ordini professionali, operatori del sistema bancario e immobiliare ed altri stakeholder». Tra gli obiettivi del Consorzio, spiega Ottaviani, c’è quello di illustrare attraverso campagne pubblicitarie «i vantaggi delle varie linee di offerta qualitativa che, viceversa, proprio i romani (oltre tre milioni di persone) potranno trovare da noi, a 40 minuti di distanza, con prezzi e costi più alla portata delle famiglie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA