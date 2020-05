© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Cassino si litiga, a Frosinone si progetta e ad Anagni si corre.Insomma, le prossime fermate del Treno ad Alta Velocità stanno mettendo il pepe sulla coda degli amministratori locali. E subito il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, si è buttato in avanti per cogliere al volo l’opportunità data subito dalle due fermate Tav che entreranno in funzione da luglio.Insomma, mentre Cassino si interroga e si lamenta per l’occasione perduta (convocando riunioni e commissioni), Frosinone mette subito sul tappeto un progetto concreto: il «Consorzio Frosinone Alta Velocità».L’idea è stata lanciata la scorsa settimana e già piovono le adesioni.«Sono imprenditori (soprattutto edili), artigiani, ma anche rappresentanti di società sportive e delle istituzioni scolastiche» riferisce il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani . Tutti vogliono aderire.«Si sta creando una grande operazione di “marketing territoriale” cui partecipano le migliori risorse del territorio - aggiunge -. Il messaggio che lanciamo (e che sarà appunto veicolato dai treni) è semplice: “Vieni a Frosinone”. Con un viaggio di appena 39 minuti (lo stesso tempo che si impiega, con il bus, per andare da un quartiere all’altro della Capitale) la Ciociaria offre una molteplicità di occasioni: ottima accoglienza, Scuole di primaria importanza come il Conservatori o e l’Accademia, l’Università e (non ultima) l’occasione di assistere a partite di calcio di alto livello».Una grande operazione di marketing?«Esatto. E il treno ad Alta Velocità è lo strumento migliore per “piazzare” la nostra offerta. Il nostro pacchetto. Una grande occasione per Frosinone a fronte di un bacino di 3 milioni di romani che, soprattutto per i prezzi delle case, hanno tutto da guadagnare nello spostarsi in Ciociaria».Insomma, la mission del Consorzio è quella di far sapere agli studenti italiani che da luglio( a 39 minuti da Roma) ci sono l’Università e due eccellenze nelle quali studiare (Conservatorio e Accademia) spendendo la metà di quanto costerebbe affittare una casa nella Capitale, con aule poco affollate e docenti che hanno più tempo per concentrarsi su ogni allievo.Ma questo è solo un aspetto. Il Consorzio dovrà puntare sul ceto medio che oggi compra a Roma un appartamento: dirgli che con un terzo di quella somma a Frosinone può comprare una villetta con giardino indipendente e soprattutto una qualità della vita che non è quella caotica romana.Insomma, il sindaco non lo nasconde e ripete che l’inserimento di Frosinone all’interno dell’Alta Velocità è paragonabile, per importanza storica, solo alla realizzazione alle porte della città, del tracciato dell’Autostrada del Sole negli anni 60. Perché «grazie a questa innovazione, il capoluogo ciociaro consoliderà il suo ruolo baricentrico posto tra le grandi aree metropolitane di Roma e Napoli, andando così a collocarsi all’interno di un bacino di potenziale utenza composto da 12 milioni di persone».Insomma, mentre Cassino ancora oggi si interroga sul perchè della «mancata occasione», Frosinone ora accelera. E, al suo fianco, subito è giunta Anagni.Sì, perchè Anagni, assieme a tutti i comuni della zona nord della provincia, con le sua realtà industriali, le potenzialità turistico culturali, può avere un ruolo di primo piano nella valorizzazione del territorio che verrà determinata dall’arrivo dell’alta velocità.Ecco perchè ieri il sindaco di Anagni, Daniele Natalia, ha ufficialmente sposato l’idea di Frosinone proponendo, in più, di allargare il consorzio a tutti i comuni della zona nord della provincia con «proposte e risorse».«L’iniziativa Ottaviani - dice Natalia - si sposa con l’idea che ho sempre portato avanti: la vicinanza con Roma è un’opportunità per la provincia di Frosinone e non un limite».Anagni ha una serie di potenzialità che l’arrivo dell’alta velocità potrebbe render ancora più incisive: «Un polo della logistica, della meccanica avanzata, dell’industria di precisione, dell’aerospazio e dell’industria farmaceutica, dunque un’eccellenza produttiva tutta italiana che fa dell’area nord della Ciociaria uno dei baricentri dell’economia laziale».