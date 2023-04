Venerdì 21 Aprile 2023, 18:40

Lo storico Palazzo Martini, situato in via Del Foro, in un angolo dove sorgeva la Vecchia Cassino, la città sepolta sotto le macerie, da ieri pomeriggio è tornato a nuova vita: le porte si sono spalancate per accogliere gli studenti dell'università di Cassino e del Lazio meridionale. Il Palazzo, che continuerà a mantenere il nome Residence Janula', dato dagli ex proprietari, è la prima opera inaugurata dall'ateneo grazie ai fondi del Pnrr. La ristrutturazione è stata completata in tempi record dall'ateneo in sinergia con la Banca Popolare del Cassinate. Una storia, quella legata alla ristrutturazione del Residence University Janula', sottolineata con una punta di orgoglio dagli attori principali del progetto: università e banca. Alle due istituzioni si è poi unita la terza: il Comune. «Il 2 dicembre racconta il Magnifico Marco Dell'Isola è stato pubblicato il bando. Avevamo soltanto venti giorni per fare tutto». Dal primo momento l'ateneo e la banca hanno avuto le idee chiare su come muoversi. Ma per portare a casa il risultato e, quindi, aggiudicarsi i fondi del Pnrr, è stato necessario coinvolgere il Comune. A svelare i particolari è il sindaco Enzo Salera. «Tutto nasce a margine di un evento a dicembre scorso nella sede della BpC. Vengo chiamato in disparte dal rettore e dal presidente Vincenzo Formisano, i quali mi illustrano il progetto. Abbiamo fatto una corsa contro il tempo. Con un lavoro di squadra tra i vari uffici dell'ateneo e del Comune abbiamo bruciato tutte le tappe. E oggi, a distanza di quattro mesi, siamo qui ad inaugurare questa struttura che ha un merito particolare: riportare gli studenti universitari a far vivere di nuovo il centro della città».

IL PALAZZO

Il Palazzo, fino a qualche anno fa adibito ad ospitare turisti o lavoratori, al momento ospita nei due piani ristrutturati 24 studenti. Il progetto prevede la ristrutturazione di altri tre piani con aumento dei posti letto a 80. «Cassino è stato tra i pochi progetti che si sono affermati grazie al bando pubblicato dal Mur» ha riferito il rettore Marco Dell'Isola, il quale ha aggiunto: «Si tratta di un progetto di housing universitario che vede Unicas proprietaria insieme alla Banca Popolare del Cassinate. Il Residence accoglierà sia gli studenti Erasmus sia coloro che verranno a trascorrere un breve periodo di studi, come gli iscritti al corso di Ingegneria Medica che facciamo in collaborazione con l'ateneo del Molise»

«Come Banca ha sottolineato il presidente Vincenzo Formisano tutte le iniziative che portiamo avanti con ateneo, comune e con tutti i cittadini dimostrano che Cassino è una città effervescente, vitale. Se ci crediamo tutti insieme possiamo creare un'economia complementare e alternativa a quella dell'indotto Fiat». «Inaugurare un'opera, come questa, in soli pochi mesi - ha concluso il direttore generale Donatella Marsiglia è un risultato che supera tutto». La cerimonia si è conclusa con il passaggio della gestione dalle mani di Unicas a quelle di Disco Lazio nella persona del direttore generale Roberto Molle.