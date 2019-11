Il maltempo non concede tregua e l’allerta da giallo è diventato arancione per le prossime ore. Pertanto il Comune di Frosinone, ha deciso di chiudere i tunnel della città in via precauzionale. La protezione civile, infatti, ha comunicato che saranno chiusi i sottopassi di via G. Pasta (che collega via P.Luigi da Palestrina e corso Lazio), via Vivaldi (zona S.Giuliano), viale Volsci (ex Monti Lepini). La chiusura è prevista fino alle 6.30 di domani.

Intanto alle 22, per il rischio di allagamento della sede stradale per l’esondazione del fossato , è stato chiuso al traffico veicolare il tratto di Via Cavoni che va dall’incrocio con Via Torre all’incrocio con Viale Strasburgo.

A Ceprano, infine, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per domani, sabato. © RIPRODUZIONE RISERVATA