Allerta maltempo, studenti a casa in alcuni Comuni. E nel capoluogo parchi e cimitero chiusi

Allerta meteo in provincia di Frosinone: scuole chiuse per oggi ad Arce, Strangolagalli, Fontana Liri e a Ceprano. Lo hanno deciso i sindaci dopo l'avviso di condizioni atmosferiche avverse con codice arancione per alcune zone del Lazio.

Provvedimento precauzionali sono stati adottati anche dal Comune di Frosinone. Il sindaco Ottaviani ha disposto per oggi la chiusura al pubblico per 12 ore di parchi, giardini, villa comunale, parco Matusa e cimitero. «Il provvedimento si è reso necessario, soprattutto, tenendo conto delle previsioni sulle forti raffiche di vento per evitare che possano costituire insidia o pericolo».