Dopo Torino, è Frosinone il capoluogo di provincia italiano con la peggiore qualità dell’aria. È quanto emerge dal tradizionale dossier “ Mal’aria” pubblicato ieri da Legambiente.Solo la città piemontese, con 87 giorni di sforamenti dei limiti di legge delle Pm10, nell’anno appena trascorso ha fatto peggio del capoluogo ciociaro che ha collezionato 83 sforamenti giornalieri.Il limite quotidiano delle Pm10 fissato dalle legge è di 50 microgrammi per metro cubo, come media giornaliera, da non superare per più di 35 giorni l’anno. A Frosinone, come si è visto, si è andati abbondantemente oltre.La leggera diminuzione di giorni di sforamenti rispetto al 2017 ha cambiato poco nella sostanza di un’emergenza ambientale e sanitaria che si trascina da anni senza far intravedere una soluzione all’orizzonte.Un’emergenza che non riguarda soltanto Frosinone ma più in generale tutta la Valle del Sacco. Nella classifica di Legambiente guadagnerebbe i primi posti in classifica anche Ceccano che con 75 sforamenti fa un tantino peggio di Milano (74) che sta la quarto posto e supera di gran lunga rispetto alle città della pianura padana. Ma anche Cassino con 38 giorni di sforamenti supererebbe Rimini e Napoli.I Comuni di Ferentino (25 giorni di sforamenti) e Alatri (23) non si sono tenuti così distanti dai limiti fuori legge.Ma se è il 2018 è finito male, l’anno nuovo è iniziato anche peggio. Cassino ha collezionato 19 giorni di sforamento, Ceccano e Frosinone 10, Ferentino 8.Un problema di area vasta che continua ad essere affrontato soltanto su base comunale, con provvedimenti (targhe alterne e domeniche ecologiche) in ordine sparso. Il coordinamento intercomunale è rimasto un buon proposito.Intanto domenica a Frosinone scatterà lo stop alle auto, ma si è visto che simili provvedimenti incidono poco o nulla.«Il contributo all’inquinamento - scrive Legambiente - è determinato da diverse interazioni tra sorgenti differenti (traffico, riscaldamento da biomasse, industrie e agricoltura su tutte), e spesso ogni singola città ha delle peculiarità che ne peggiorano lo stato». C’è però una cosa che accomunale tutte le città, annota l’associazione: «L’assenza, ormai non più sostenibile, di misure strutturali capaci di abbattere drasticamente le concentrazioni di inquinamento».Anche gli Accordi di Programma restano lettera morta. Come quello firmato nel novembre scorso tra Regione Lazio e Ministero dell’Ambiente che avrebbe dovuto far scattare dal primo gennaio il blocco alla circolazione dei diesel Euro 3 nella Valle del Sacco.Nel Nord Italia tali divieti sono già vigenti, ma Legambiente osserva: «A nulla, o quasi, sono serviti i piani anti smog in nord Italia scattati, senza troppa convinzione, il primo ottobre 2018 con il blocco (parziale) della circolazione per i mezzi più inquinanti».Intanto, sull’inquinamento atmosferico, va avanti la procedura d’infrazione aperta dalla Corte di Giustizia europea che ha deferito l’Italia il 17 maggio scorso. «Il deferimento - spiega Legambiente - porterà con sé onerosissime multe per il nostro Paese. Conseguenza diretta del fatto che in Italia l’emergenza smog è stata affrontata in maniera disomogenea ed estemporanea».