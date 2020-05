© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’invasione dei cinghiali nei campi coltivati nel Cassinate da anni sta provocando gravi danni ai contadini, ma anche ai giardini delle case. Divorano di tutto e soprattutto aumentano di numero rapidamente. Tanto che il sindaco di Cassino , Enzo Salera, è stato sollecitato a convocare la Consulta dei Comuni del Cassinate per discutere del caso cinghiali e prendere provvedimenti urgenti. E a Salera è stato dato il compito di pubblicare una ordinanza complessa nel tentativo di porre un freno all’invasione periodica di questi divoratori. Da dove vengono? Scendono soprattutto dai boschi di Montecassino in cerca di cibo nelle campagne circostanti di Cassino, Sant’Elia, Villa Santa Lucia e Piedimonte. Sono centinaia e spesso di notte invadono via Caira, via Casilina nord ed altre strade di campagna arrecando danni e spesso provocando incidenti stradali. Montecassino è gestito dal Parco naturale dei Monti Aurunci e il presidente Marco Delle Cese ha suggerito la cattura di quelli pericolosi. Nell’ordinanza si afferma che «l’aumento numerico è totalmente fuori controllo e pertanto possono derivare seri rischi di danni al bestiame di allevamento, danni alle colture, potenziali attacchi all’uomo e di conseguenza può scaturire un pericolo effettivo all’incolumità pubblica». Si spiega, inoltre, che l’ordinanza avrà una durata di 30 giorni sufficiente per iniziare l’attività di allontanamento o cattura con la possibilità di proroga in caso di reiterazione delle condizioni di pericolo.L’ORDINANZAE pertanto si ordina: di autorizzare l’allontanamento con l’ausilio di cani segugi o la cattura di quei cinghiali selvatici allo stato brado che siano potenzialmente pericolosi in quanto sconfinano dai loro habitat naturali avvicinandosi all’abitato. Quindi sotto la supervisione e controllo delle forze di polizia saranno programmati dall’autorità provinciale appositi piani di intervento per allontanare o catturare gli animali. Si precisa anche che le operazioni di allontanamento o di cattura dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza pubblica con l’ausilio di volontari. Nel caso si debba operare in prossimità delle strade, in base alla pericolosità, dovranno essere chiuse al traffico. I cinghiali catturati dovranno essere portati in recinti già autorizzati in base alle norme in materia venatoria dove rimarranno a disposizione della Regione Lazio, quale autorità competente per eventuali diverse destinazioni. Inoltre l’ordinanza dispone che tutte le operazioni dovranno essere eseguite con la massima cura e diligenza nel rispetto della normativa vigente. La stessa ordinanza è stata trasmessa a tutte le forze dell’ordine e al prefetto. «Le varie segnalazioni – si afferma – fanno ritenere il problema persistente e degno di essere preso in considerazione attivando ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali». E in materia di ambiente è stato sospeso il taglio degli alberi, soprattutto pini, nel giardino del liceo classico Carducci di Cassino autorizzato dall’Amministrazione provinciale. La sospensione è stata sollecitata dal sindaco dopo aver ricevuto da una associazione ornitologica una lettera in cui si condannava il periodo del taglio perché sono in corso le nidificazioni degli uccelli. Il taglio dei boschi si può fare in autunno e inverno. E così è stata sospesa l’operazione che potrà riprendere da settembre in poi. A richiedere il taglio, per motivi di sicurezza, era stato il dirigente scolastico poiché nei mesi scorsi durante una bufera di vento cadde, di sera, un grosso pino demolendo muro e ringhiera.