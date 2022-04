Alberto Notargiacomo muore per una malore mentre era al lavoro, la tragedia alla Sax Gres di Anagni

Un malore improvviso, con ogni probabilità un infarto fulminante, che non gli ha lasciato scampo, mentre stava lavorando. Inutile il soccorso immediato dei colleghi e del personale del pronto soccorso. È morto così questa mattina, poco dopo le 9, ad Anagni, all’interno dello stabilimento della Saxa Gres, Alberto Notargiacomo, operaio cinquantanovenne proveniente da Roccasecca. L’uomo, come detto, stava lavorando all’interno dello stabilimento situato nella parte bassa della città dei papi; al momento del malore stava guidando un carrello elevatore.

APPROFONDIMENTI IL SINISTRO Scontro tra quattro auto in galleria, paura ieri sera... CRONACA Finisce con l'auto nella cunetta paura ad Ausonia IL SINISTRO Incidente tra un'auto e un tir sull'A1: otto chilometri...

Quando, secondo la testimonianza di quelli che stavano lavorando nelle sue immediate vicinanze, si è accasciato sul volante del carrello, rimanendo senza conoscenza. Sul posto si sono subito recati i suoi colleghi di lavoro. Che, quando hanno capito quello che stava accadendo, hanno subito cercato di rianimarlo; nel frattempo, hanno chiamato gli uomini del 118. Una pattuglia del pronto soccorso è arrivata in pochissimi minuti sul posto; medici e paramedici intervenuti hanno tentato l’impossibile, per cercare di rianimarlo, ma per Notargiacomo non c’è stato nulla da fare: il malore è stato talmente forte da non lasciargli scampo.