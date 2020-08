© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancato versamento al Comune della Imposta di Soggiorno: sei albergatori sono finiti sul registro degli indagati con l’accusa di peculato. Nei giorni scorsi c’è stata la chiusura delle indagini preliminari per Antonio Russo alatrense di 46 anni; Maria Lucia De Lucia residente a Fiuggi di 79 anni,; Marco Principia anche lui alatrense di 43 anni; Gabriele Pannone 39 anni di Alatri; Massimo Umbri di Trivigliano 54 anni; Annita Tucciarelli di Fiuggi 70 anni; Mario Rosi di 87 anni di Fiuggi; Marzia Pellegrino di Benevento di 79 anni ed Andrea Barbato di Venezia di 52 anni.Tutti e nove sono accusati di essersi appropriati della tassa di soggiorno che invece doveva essere versata nelle casse del Comune di Fiuggi. Gli avvocati di fiducia avranno adesso venti giorni di tempo per presentare le memorie difensive.Questa tassa, va detto, fu introdotta a Fiuggi, come previsto dalla normativa nazionale, per finanziare interventi in materia turistica. Le tariffe, deliberate dalla giunta comunale, sono entrate in vigore il 1° giugno 2012. Partono da 50 centesimi a pernotto per gli alberghi a 1 stella, fino a 1,8 euro a notte per gli alberghi più lussuosi.La norma prevede che a riscuotere l’imposta siano i titolari delle strutture ricettive che poi devono però versare gli importi al Comune.La vicenda che inizialmente aveva portato sul registro degli indagati numerosi albergatori, (nel corso delle indagini la posizione di tanti commercianti è stata archiviata) risale al 2016 quando l’amministrazione comunale di allora attivò la polizia municipale affinchè verificasse la documentazione relativa al pagamento della tassa ed avviare tutti gli accertamenti nei confronti di quegli albergatori che non avevano provveduto a versare il dovuto nelle casse comunali.Da lì venne fuori che dal periodo 2012-2017 questi ultimi non avrebbero versato le imposte, determinando un mancato introito, per le casse comunali, di 250 mila euro, più 70 mila di interessi.L’albergatore in questo caso dovrebbe agire come figura contabile. Una volta incassati i soldi dal cliente li avrebbe dovuti girare Comune (essendo i provenienti dalla tassa di soggiorno) soldi pubblici. Ecco perchè chi avrebbe “trattenuto” queste somme, ora deve rispondere di peculato.Per la cronaca va detto che all’epoca dei fatti qualcuno aveva giustificato quel comportamento illecito con il crollo del turismo. La chiusura del Palazzo della Fonte poi aveva dato il colpo di grazia agli albergatori che cercavano come potevano di tenersi a “galla “.Per i nove indagati non è comunque escluso che potrebbe venire in loro aiuto il decreto “Rilancio“ emanato a luglio scorso dal Governo per dare un aiuto al turismo ed agli operatori del settore.Tale decreto potrebbe depenalizzare questo fatto proprio perché la situazione si è venuta a creare a causa della crisi del settore.Come noto sono stati stanziati svariati milioni di euro per gli albergatori che stanno vivendo un momento molto critico a causa della penuria di turisti. Nello specifico potrebbe esserci la possibilità di chiudere la questione soltanto con una sanzione amministrativa. Per il momento però mancano ancora le decisioni dei giudici. Nel collegio difensivo gli avvocati Stefania Paliani, Annalisa Martini, Fabrizio D’Ambrosi e Paola Fedele.