Alatri, gli sparano alla testa: il 18enne Thomas Bricca in gravi condizioni. La pista della guerra tra bande

Colpi di pistola in centro ad Alatri e un ragazzo ferito. L'episodio è avvenuto nei pressi di Largo Cittadini, a due passi dalla piazza centrale. Sono intervenuti i carabinieri e in zona si trovano decine di curiosi. Secondo le prime informazioni il ferito - appena 18 anni - è in gravi condizioni, è stato trasferito nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino ma l'eliambulanza è atterrata nei pressi della struttura sanitaria per un eventuale trasferimento a Roma. Il ragazzo ferito è Thomas Bricca, trasportato in elicottero questa sera (30 gennaio) al "Gemelli" di Roma. E' stato raggiunto da un colpo di pistola alla fronte che sarebbe fuoriuscito dalla parte posteriore del cranio: è in coma, è stato intubato al "San Benedetto" e poi mandato nella Capitale.

C'è molta agitazione vicino all'ospedale e nel luogo dove è avvenuta la sparatoria, la pista seguita dagli investigatori è quella dell'epilogo di una guerra tra bande di giovani che si erano fronteggiate già nei giorni scorsi.

Secondo alcuni testimoni due ragazzi in sella a un ciclomotore, con il volto coperto dai caschi, sono arrivati nei pressi di largo Cittadini e hanno aperto il fuoco.