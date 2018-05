di Andrea Tagliaferri

La finalissima si è svolta a Castelchiodato (RM) nel centro sportivo M32 . Si trattava delle finali nazionali della Federazione N.B.B.U.I / CSAIN. L'accesso alla finale il giovane Federico l’ha guadagnato a Pozzuoli a Novembre dove si era qualificato terzo. In questa gara fondamentale l’alatrense ha sollevato ben 135 kg per un peso corporeo di 76 chilogrammi, battendo allo sprint finale un atleta davvero forte tra i circa 40 finalisti provenienti da tutta Italia. Federico, non a caso detto “tanque” (carrarmato ndr), veniva da un difficile periodo di stop dovuto ad un preoccupante infortunio che lo ha tenuto fermo per 2 mesi. “Fisioterapia e posturale erano il mio pane quotidiano- ha confidato soddisfatto Federico- e sinceramente non credevo di vincere oggi perché arrivavo in gara al di sotto delle mie possibilità, o quantomeno così pensavo. Però così non è stato, e per il secondo anno consecutivo porto a casa il titolo nazionale!”.Ancora visibilmente provato ed entusiasta il giovane bodybuilder nostrano ci ha tenuto a fare dei ringraziamenti a tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa nuova avventura: “…La mia famiglia che mi sostiene sempre, Luca Ceci che mette sempre la sua Palestra Prince di Alatri a completa disposizione per allenarmi e che ha creduto sempre in me, insieme a Matteo Santachiara, Davide Parisi e Daniele Sarandrea. Infine un grazie di cuore a Gianni Mariani della N.B.B.U.I delegato nazionale che ogni volta organizza delle grandi manifestazioni”.Prossimo obiettivo gli Europei N.B.B.U.I che si terranno a fine giugno in una location ancora da definire. Nella stessa squadra c'è anche un secondo posto nazionale di Sara Nardi, giovanissima atleta alatrense appena diciottenne, nella categoria donne sotto i 56kg di peso. Era finalista anche lei e si è piazzata all' ottimo secondo posto nazionale, sollevando ben 46 kg e facendo sfigurare molte veterane della disciplina.