Scontro tra due auto sulla statale 155 tra Alatri e Frosinone. Per fortuna l’incidente non ha avuto conseguenze gravi, nonostante l’impatto tra i veicoli sia stato imponente. Ferita una ragazzina di 13 anni, residente a Tecchiena di Alatri, che viaggiava sull’auto dei genitori assieme alla sorella maggiore. Per la bambina solo contusioni e lievi traumi per i quali è stata accompagnata dall’ambulanza presso l’ospedale di Frosinone per accertamenti. Il ventenne che conduceva il secondo veicolo coinvolto, invece, non ha riportato danni fisici. Sul posto i Carabinieri di Alatri per i rilievi del caso e per la difficile gestione del traffico in quanto il punto di impatto è situato proprio all’imbocco della superstrada Ferentino-Sora e davanti al locale centro commerciale. Lunghe file di veicoli, per almeno un’ora, hanno percorso a passo d’uomo il tratto di strada interessato dal sinistro, sia in una direzione che nell’altra.