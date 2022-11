Alatri: Prisco Casertano, due medaglie al torneo internazionale di Jiu Jitsu di Roma

L’ atleta ciociaro Prisco Casertano continua a mietere successi e a portare alto il nome della città ernica nel mondo delle arti marziali

All’International Open Brazilian Jiu Jitsu di Roma, torneo di caratura mondiale della specialità andato in scena a Roma lo scorso 10 novembre con atleti arrivati in Italia da tutto il mondo, l’atleta alatrense, Prisco Casertano, si aggiudica due medaglie.

In particolare si tratta di un ottimo terzo posto che lo ha reso l’ unico italiano a salire sul podio Open Cintura Blu Master1, perdendo solamente la semifinale con un espertissimo atleta brasiliano. Ma non è tutto, nell’evento organizzato dalla Federazione Internazionale IBJJF, dove Casertano partecipava con la squadra Barbosa Jiu-Jitsu Team Pressello, l’atleta ciociaro ha portato a casa anche l'argento nella categoria 94kg. Ricordiamo che, oltre ad essere un grande atleta e a concorrere in prima persona da anni, Casertano oggi è anche istruttore di judo e Brazilian jiu jitsu presso la palestra Acoa di Tecchiena Alatri. “Un ringraziamento alla palestra Acoa per avermi dato i mezzi e la disponibilità per gli allenamenti- commenta nel post-gara il Maestro Prisco Casertano che continua- grazie anche alla mia Caserma 80° RAV Roma (Cassino) per il sostegno e supporto quotidiano. Queste vittorie le dedico a tutta la mia famiglia e ai miei amici, un risultato straordinario che senza il loro supporto non avrei mai raggiunto”.