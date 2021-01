Fiamme e paura nel centro storico di Alatri, a fuoco un magazzino dell'ex ospedale

Panico in pieno centro nella cittadina ernica questa mattina attorno alle 9,30 quando alcuni residenti del quartiere compreso tra Porta San Francesco e Piazza Regina Margherita hanno avvisato i Vigili del Fuoco per una densa nube di fumo che aveva invaso l'intera zona. A prendere fuoco dei materiali contenuti all'interno di un magazzino facente parte del complesso dell'ex ospedale cittadino, da decenni abbandonato e fatiscente.

Questo piccolo edificio ad un piano pare fosse utilizzato dalla ditta che gestisce il servizio di nettezza urbana per custodire manteriale di scarto e macchinari di lavoro. Ancora al vaglio dei pompieri le cause del rogo che, comunque, da pochi minuti è stato domato. Per precauzione, vista la quantità di fumo fuoriuscito, sono stati evacuati gli uffici del Giudice di Pace che ha rimandato udienze e atti programmati per la giornata odierna e gli uffici comunali come il Protocollo.

Sul posto, assieme ai Vigili del Fuoco, anche gli uomini della Polizia Locale con il comandante Padovani a coordinare le operazioni assieme ai tecnici comunali e all'assessore Gizzi. Sulla pericolosità dei fumi è stata tranquillizzata la popolazione in quanto, in gran parte, si trattava di legno e carta, comprese le piccole travi del soffitto che sono andate in fumo assieme al resto. Per fortuna il magazzino è composto da un solo piano per cui non ci sarà bisogno di verifiche statiche non avendo interessato nè il palazzo del giudice di Pace, nè l'ex ospedale adiacente.

