I carabinieri di Alatri hanno arrestato due fratelli del posto: Luca Di Castro e Nico Di Castro, un 27enne ed un 22enne, entrambi con precedenti in materia di stupefacenti e per reati contro la persona. L’arresto è scaturito da una Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere , emessa dal Tribunale di Frosinone.Il provvedimento trae origine dall’inosservanza delle prescrizioni derivanti dalla misura degli arresti domiciliari, a cui i due fratelli erano sottoposti con l’apposizione del “braccialetto elettronico”, presso la loro casa, ad Alatri.Ma il 16 novembre , il fratello maggiore, ha malmenato il fratello minore (mentre erano ai domiciliari) provocandogli delle lesioni e, quest’ultimo, per sfuggire all’aggressione, usciva di casa allontanandosi senza autorizzazione dalla sua abitazione. Ma è stato subito rintracciato e tratto in arresto per il reato di evasione dai carabinieri. Espletate le formalità di rito, i due fratelli venivano condoti in carcere.