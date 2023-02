Martedì 7 Febbraio 2023, 07:32



I figli si sa, per le mamme sono pezzi di cuore. E se qualcuno si azzarda a trattarli male tirano fuori gli artigli proprio come fanno le leonesse. Lo sa molto bene una signora residente ad Alatri di 31 anni, madre di un bambino di nove che ha picchiato la compagna dell'ex convivente per aver maltratto il suo figlioletto soltanto per aver fatto un peto a tavola. I fatti risalgono all'ottobre del 2021, quando il padre del ragazzino si era recato nell'abitazione della ex per prendere il figlio che sovente trascorreva con il genitore il fine settimana. La 31enne nonostante i due fossero separati, aveva sempre cercato di mantenere buoni rapporti per il suo piccino che adorava anche il suo papà. L'ultima volta però che il ragazzino si era recato a casa del genitore, proprio mentre stava mangiando a tavola, c'era stato l'episodio di flatulenza. A quel punto la matrigna aveva cominciato ad insultare il bambino dicendogli che era un maleducato che non sapeva le più elementari regole del vivere civile e che la madre lo aveva cresciuto senza alcun rispetto per gli altri.

Il ragazzino, mortificato da quelle parole, non appena è tornato a casa sua aveva raccontato tutto alla madre. La donna, senza pensarci su due volte si è recata nel negozio che gestisce la compagna del suo ex e dopo averla insultata ha cominciato a strattonarla ed a tempestarla di schiaffi e pugni. Lei non si doveva assolutamente permettere di dire che suo figlio era un maleducato. Nemmeno immaginava i sacrifici che aveva fatto per allevare il figlioletto. La sua priorità era sempre stata quella di far vivere il suo bambino serenamente. E mentre diceva tutte queste parole aveva continuato a picchiare la commerciante . Quest'ultima, a causa delle lesioni riportate fu costretta a ricorrere alle cure ospedaliere. I medici stilarono una prognosi di cinque giorni. Ovviamente la questione non è finita così. La matrigna ha presentato una denuncia nei confronti della donna che è finita sotto processo per il reato di lesioni con decreto di giudizio immediato. L'udienza è stata fissata per il prossimo 14 maggio. L'imputata sarà difesa dall'avvocato Antonio Ceccani.