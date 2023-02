Giovedì 9 Febbraio 2023, 07:33

Botte ad una automobilista che stava fotografando la targa del suo tir dopo un incidente stradale, autotrenista di 60 anni residente a Frosinone condannato a sette mesi di reclusione. L'uomo nella giornata di ieri, dopo che era finito sotto processo per lesioni personali, è stato condannato dal tribunale del capoluogo. I fatti risalgono al 28 novembre del 2019 quando la donna, una 54enne residente ad Alatri, mentre stava percorrendo con la sua auto una strada del capoluogo ciociaro, era stata tamponata lateralmente dal mezzo pesante. Ma il conducente del Tir non si sarebbe fermato per valutare i danni che aveva provocato, sicché la conducente dell'auto aveva cominciato ad inseguirlo. Quando il camionista aveva finalmente parcheggiato nei pressi di un bar ed ha visto l'automobilista che, con il telefonino, stava fotografando la targa del tir, in preda ad una rabbia incontrollata aveva iniziato ad urlarle che doveva andare via altrimenti le avrebbe spaccato la testa. La donna, però, non aveva alcuna intenzione di andarsene al quel punto era scattata l'aggressione con pugni sulla schiena, al collo e alla testa. Aveva smesso di picchiarla solo quando l'aveva vista a terra.

LE CONSEGUENZE

A causa di quel pestaggio la donna era stata soccorsa dal 118 e trasportata al vicino ospedale. Il personale sanitario che le aveva prestato le prime cure aveva stilato una prognosi di 37 giorni. La paziente aveva riportato ecchimosi e lesioni al volto ed su gran parte del corpo. A seguito di quel dell'episodio la donna rappresentata dall'avvocato Sonia Sirizzotti , aveva fatto scattare la denuncia. Inutile dire che quell'esperienza l'aveva profondamente segnata non soltanto nel fisico, ma anche nella mentre. A conclusione delle indagini l'autotrenista è finito sotto processo. Nel corso delle udienze l'imputato ha sostenuto che la signora aveva cominciato ad urlare dicendo che era la moglie di un carabiniere e quelle urla lo avevano esacerbato. Cosa che è stata smentita dalla parte offesa. Anzi da alcune informazioni raccolte sembra che il sessantenne abbia provato anche ad avvicinare il marito della vittima che svolge il lavoro di finanziere. L'autotrenista sarebbe stato visto nei pressi della caserma. A raccontare in aula come si erano svolti i fatti un testimone oculare che si era trovato nel piazzale di quel bar proprio mentre l'autotrenista stava prendendo a pugni l'automobilista. Nella giornata di ieri a conclusione del processo il giudice dottoressa Daniela Possenti ha condannato l'imputato a sette mesi di reclusione (la pena verrà sospesa se entro 90 giorni pagherà alla parte civile una provvisionale di 5000 euro), più le spese processuali.