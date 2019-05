© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha preso il via oggi , mercoledì 29 maggio ,la ricchissima stagione concertistica del Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, diretto dal M° Alberto Giraldi. In programma, fino al 2 dicembre, 29 concerti a ingresso gratuito, che vedranno impegnati, sul palco dell’auditorium dedicato a Daniele Paris, numerosi musicisti, tra cui giovani studenti di talento del conservatorio, in una variegata proposta di repertori.Oggi si è esibito l’ensemble di chitarre diretto dal M° Eugenio Becherucci.Domani, giovedì 30 Maggio alle ore 15,30 sarà la volta dell’Ensemble barocco del Refice, che eseguirà musiche di Antonio Vivaldi. Venerdì 31 Maggio alle ore 18, saliranno sul palco il duo (voce e chitarra) composto da Silvia e Aligi Alibrandi, che conquisteranno il pubblico presente con le avvincenti musiche tratte da famosi musical. Inoltre, mercoledì 5 Giugno alle ore 18, sarà in cartellone l’Ensemble di Chitarre e Liuto: in programma musiche di vari autori.Da segnalare che, nell’ambito della stagione concertistica, l’istituto di via Michelangelo, in collaborazione con l’Osservatorio di Campocatino, ha organizzato un concerto speciale nel 50° anniversario della missione Apollo 11, che vide l’uomo posare per la prima volta il piede sulla luna. L'evento, organizzato dal prof. Stefano Caturelli, si terrà il 19 luglio alle 18: saranno eseguite canzoni (con la direzione del prof. Francesco Negroni) dedicate al nostro satellite in veste sinfonico-ritmica dalla grande Orchestra Pop del Conservatorio, costituita da docenti e studenti. Il concerto sarà accompagnato da proiezioni e, al termine, sarà possibile rivolgere lo sguardo... allo spazio, grazie ad alcuni telescopi messi a disposizione dall’Osservatorio di Campocatino.