Sabato 18 Giugno 2022, 08:19

Santissima Trinità: superata l'emergenza al Pronto Soccorso di Sora. Ma dinanzi le sale operatorie piove dal soffitto, ci sono secchi ovunque per raccogliere l'acqua piovana, stracci e lenzuola e a terra si scivola. Un video fa il giro della rete suscitando indignazione. Partiamo dalle buone notizie che arrivano direttamente dal direttore sanitario Massimo Menichini che spiega come attraverso una convenzione con una cooperativa, il Presidio ha avuto l'assegnazione di 450 ore in più che corrispondono al monte ore di tre medici da affiancare al personale già operativo. Questo permetterà di coprire tutti i turni e rispondere in maniera ancor più concreta e puntuale alle esigenze della cittadinanza. Non è questa l'unica novità rilevante per il Pronto Soccorso perché sono già partiti i programmati lavori di ampliamento della struttura. Menichini fa sapere che stanno per partire i lavori per la seconda sala di endoscopia che permetterà di abbattere le liste d'attesa; a breve ci sarà una nuova Tac di ultima generazione, verrà assegnato un nuovo acceleratore lineare e sarà montata, successivamente, anche una Pet-Tac. Altro aspetto da sottolineare è quello relativo ai lavori di ristrutturazione del reparto ostetricia-ginecologia e quello di pediatria che sono in partenza. «Possiamo affermare di trovarci in una fase di sviluppo e rilancio per il nostro ospedale che sta ampliando servizi e offerta sanitaria - ha dichiarato Menichini che difende l'ospedale ed il personale dalle polemiche legate alla carenza di medici -. Noi lavoriamo tutti i giorni h24 per migliorare i servizi, renderla più efficiente e seguire le indicazioni che ci vengono fornite da Ministero e Regione. Al di sotto di queste previsioni non dobbiamo andare e nessuno ha mai pensato di farlo, né la precedente direzione né, certamente, la nuova». E rassicura: «E' opportuno sottolineare come l'ospedale di Sora sia perfettamente pronto ad affrontare il periodo estivo, non ci saranno ridimensionamenti delle attività, la struttura ospedaliera continuerà a lavorare come sempre fatto».

LE CRITICITÀ

Nel frattempo però, come detto, permangono i problemi legati alle condizioni della struttura ed in particolare quelli segnalati al primo piano dove vi sono le sale operatorie. La copertura, che non è un vero e proprio tetto, non riesce a trattenere le acque meteoriche che penetrano al di sotto allagando le corsie. Gli infermieri addirittura sono costretti a prendere le lenzuola utilizzate per i posti letto e metterle a terra per contenere il fiume d'acqua che si è infiltrato fin sotto il tappetino di plastica che copre il pavimento. Con la conseguenza che si è gonfiato e che quando vi si cammina l'acqua esce da tutte le parti. Fatiscenti anche le finestre dalle quali penetra la pioggia creando muffa e macchiando le pareti.