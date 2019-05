© RIPRODUZIONE RISERVATA

I talenti musicali del Conservatorio di Frosinone, diplomati con il massimo dei voti, si esibiranno, il 17 maggio, a Magliano, nell’ambito del “SabinaMusicaFestival”, una rassegna alla quale partecipano i giovani provenienti dai Conservatori di tutta Italia. Una vetrina di primo piano per i musicisti frusinati che, soprattutto fuori provincia, vengono apprezzati per sensibilità musicale, briosità ed estro. Un segnale molto importante che dimostra la qualità del Conservatorio «Licinio Refice». D’altro canto, la provincia di Rieti si conferma ricca di eventi e di occasioni musicali particolarmente importanti per i giovani appena diplomati.Il “SabinaMusicaFestival”, nato nel 2002, è una rassegna che si svolge tradizionalmente tra maggio e giugno sul territorio sabino, toccando molti comuni e molti luoghi-simbolo, da Magliano Sabina a Poggio Mirteto all’Abbazia di Farfa a Casperia. Nel corso degli anni il Festival ha visto la partecipazione di moltissimi giovani talenti provenienti da tutta Italia. Il Festival, che quest’anno ha in Magliano Sabina il suo centro, è organizzato dall’Associazione culturale “Il Ventaglio” sotto la Direzione Artistica di Tiziana Cosentino, con il sostegno del Comune di Magliano, della Fondazione Varrone, di EUFSC (European Foundation for Support of Culture), e in collaborazione con l’Oratorio del Gonfalone, l’Accademia Nazionale del Flauto, la Settimana Musicale Mirtense e Mostre Diffuse 2019.Uno dei momenti più importanti del Festival, è lo spettacolo di venerdì prossimo, “Storie d’acqua in musica”, evento che si svolgerà al Teatro Manlio di Magliano Sabina alle 21. La musica, la poesia e la fotografia interagiranno con “variazioni sul tema” dell’acqua, elemento naturale indispensabile e grande metafora dello scorrere del tempo e delle cose. Protagonisti: il giovane talentuoso pianista di Frosinone Alessandro Simoni, l’attore maglianese Marco Marciani, i fotografi Michele Di Donato, Salvatore Di Vilio, Roberto Molinari. “Storie d’acqua in musica” è organizzato in collaborazione con Mostre Diffuse, concorso fotografico che si intitola “Storie d’acqua e di paesaggi”.