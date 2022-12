Al posto delle luminarie arrivano le video proiezioni a tema natalizio

Niente luminarie a Frosinone. Al loro posto saranno installate delle proiezioni luminose a led a tema natalizio. Questo è quello che è emerso durante la presentazione del ricco programma di eventi intitolato “Natale Insieme” presentato questa mattina, 6 dicembre, dal Comune di Frosinone e da varie associazioni del territorio. Una soluzione adottata soprattutto pensando alla problematica caro bollette che sta interessando tutta Italia e non solo. Le video proiezioni saranno proiettate su alcune strutture storiche del territorio come la chiesa ‘Sacra Famiglia’ della Stazione, la chiesa ‘San Paolo’ dei Cavoni ed il grattacielo ‘Edera’ di Frosinone. Le proiezioni non saranno statiche ma presenteranno due o più immagini, con i cittadini che dunque potranno ammirare un’immagine diversa ogni volta che osserveranno quel determinato edificio.