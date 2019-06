© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rainbow MagicLand, il Parco dei divertimenti tra Roma e Frosinone, si sta preparando ad accogliere l’evento più atteso dell’anno!Magic Fire Festival torna infatti a incantare il pubblico di tutte le età con un doppio appuntamento, in cui sono coinvolti molti giovani della Ciociaria.Nei due week end resta infatti possibile l’acquisto del regolare biglietto d’ingresso giornaliero su magicland.it e godere, oltre all’offerta completa del parco, anche dello spettacolo serale di Magic Fire festival.Pronti? Lo spettacolo sta per accendersi!Col patrocinio delle Associazioni di categoria ANISP E ASSPI, Magic Fire Festival è l’unico Campionato Nazionale di fuochi d’artificio che accenderà di colori e di emozioni le notti del Nuovo Parco con 8 spettacoli indimenticabili. Preparatevi ad assistere a un confronto di arte, stile e potenza di fuoco che si scatenerà tra le migliori aziende pirotecniche del panorama nazionale, provenienti da 7 regioni diverse.Nel cielo di Rainbow MagicLand va in scena l’emozione!Anche quest’anno Rainbow Magicland ha radunato i migliori talenti del settore, per offrire ai suoi visitatori un’esperienza assolutamente unica! Nelle notti del 29 e 30 giugno, e del 6 e 7 luglio: la Pirotecnica San Pio (Puglia), Fireworks Lieto (Campania), Martarello Group (Veneto), Piromagia (Campania), Alessi Fuochi Artificiali (Marche), Raffaele Pyrotech (Lazio), La Vip Pirotecnica (Sicilia), Pirotecnica Soldi (Toscana) si sfideranno fino all’ultimo botto fra spettacolari effetti pirotecnici e una pioggia di stelle.Doppia sfida per una madrina unica!Madrina dell’evento Metis Di Meo, volto RAI e conduttrice delle passate edizioni, in onda su Rai2 da sabato 22 giugno, con il nuovo programma Il nostro capitale umano. A lei il compito di “dirigere” le sfide in programma per ogni serata. I grandi Maestri pirotecnici Nazionali protagonisti del Magic Fire Festival 2019, gareggeranno a colpi di vere e proprie opere d’arte dipinte nel cielo. Multi postazioni di lancio, partenze simultanee radiocomandate, grandi batterie di fuochi per dipingere nel cielo fantastiche coreografie di luci e colori.Alla Giuria di qualità, formata da esperti del settore e da una rappresentanza del Parco, il compito di valutare ogni esibizione fino a decretare il vincitore assoluto.Un’esperienza avvolgente e immersiva firmata Rainbow MagiclandPer tutte e quattro le serate di show pirotecnici, sarà un’emozione unica ammirare a distanza ravvicinata, ma in tutta sicurezza, l’esplosione di tonnellate di fuochi d’artificio che raggiungeranno ampiezze di oltre 200 mt. Si tratta di uno spettacolo unico come il punto d’osservazione: l’interno del parco che - grande novità di questa edizione 2019!- dopo il tramonto si animerà ancora di più con un vasto cartellone di spettacoli e live show, arricchito di Street Animation, Parade e M&G grazie ai suoi “selvaggi personaggi” protagonisti di momenti imperdibili....e imprevedibili.Magic Fire brilla sulla nuova Giungla di Tonga!