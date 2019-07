Tutto il cast e i regista Stefano Calvagna, saranno domani sera (mercoledì 24) alle 20, presso il Fornaci Cine Village di Frosinone per la "Prima" del film che vede come attori protagonisti Daniele Lelli, Raffaele Sola, Gianluca Barone, Francesco Liasndrelli, Gianmarco Malizia, Claudio Vanni, Andrea Autullo, Stefano Calvagna, Veronica Graf, Domiziana Miocci, Chiara De Angelis, Giulia Sauro e Sabrina Sotiryiadi.

Il film è la rappresentazione di una baby gang che rimane grezza e brutale, e questo non basta ad eliminare del tutto il rischio di emulazione.

Dalle 20 in poi, quindi, a Frosinone gli spettatori incontreranno il cast e potranno dialogare con loro non solo sulla perparazione del film, ma anche sul tema trattato: le baby gang.

Ultimo aggiornamento: 22:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA