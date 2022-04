Agli arresti domiciliari tenta di togliersi la vita, i carabinieri lo salvano con un massaggio cardiaco

Ha tentato di togliersi la vita impiccandosi nel piazzale antistante la propria abitazione, ma è stato salvato dai carabinieri chiamati poco prima di stringersi il cappio al collo. È accaduto ieri sera ad Alatri ed ha visto protagonista un aspirante suicida, un uomo di 45 anni che era ai domiciliari per delitti contro l'assistenza familiare. Poco prima del gesto estremo il 45enne ha chiamato la centrale operativa della compagnia di Alatri

manifestando la volontà di farla finita.

"Sono stanco, la faccio finita", era stato il messaggio lanciato dall'uomo. All'arrivo i militari lo hanno trovato appeso con una corda ad un palo della recinzione, con le gambe a 60 centimetri dal terreno. E' stata subito tagliata la corda, ma l'uomo non dava segni di vita. Per questo uno dei militari gli ha applicato il protocollo salvavita "Bls". Poco dopo ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato in ospedale a Frosinone dove si trova ricoverato.