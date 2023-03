Mercoledì 15 Marzo 2023, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 10:13



Nuove aggressioni ieri al personale dei Servizi sociali del Comune di Cassino dopo quelle i lunedì scorso da parte del 55enne con problemi psichici e di ex tossicodipendenza. Tanto che è stato denunciato ai carabinieri per le sue violenze. È intervenuta anche la polizia per una seconda aggressione. Rimasto senza casa da ieri voleva andare in albergo. Ma nessuno lo vuole. E' tornato ai Servizi sociali con fare aggressivo gridando: «Voglio i soldi, mi spettano 42 mila euro». E ha aggredito una impiegata dell'ufficio e un giovane del Servizio civile. Sono stati spintonati e sbattuti contro una parete. Ed il panico è tornato in quegli uffici comunali per l'assedio dell'uomo che vuole quei soldi vincolati in banca dal giudice tutelare. Per i suoi comportamenti il padre e i due fratelli lo hanno affidato ad un assistente sociale e se ne sono andati al nord. Prima, però, hanno venduto la loro casa e al 55enne sono spettati 42 mila euro ma il giudice, per il bene dell'uomo, ha imposto l'acquisto di un miniappartamento. È stato già firmato il compromesso e bisogna definire alcuni dettagli e fare gli allacci ai servizi prima della disponibilità dell'alloggio. Ma l'uomo, invece, vuole i soldi.

IL FUNZIONARIO

«Il giudice e l'assistente sociale designato come amministratore di sostegno dice il funzionario del settore Pasqualino Matera - sono contrari perché quella somma la farebbe sparire in breve tempo. Perciò hanno disposto l'acquisto della casa d'intesa con i genitori. Ma lui non ne vuole sapere e viene nei nostri uffici a seminare panico e ad aggredirci». Una situazione che si trascina da tempo. Per le sue intemperanze è noto alle forze dell'ordine e l'assistente sociale ha le mani legate perché teme manifestazioni di violenza ancora peggiori. La polizia lo ha tenuto sotto controllo per la giornata di ieri. Perché è andato anche in un albergo a chiedere di avere una stanza. Ma gli è stata negata quando ha detto che non aveva soldi. Fino a lunedì scorso alloggiava in una casa affittata dal padre ma ora il contratto è scaduto ed il Comune sta cercando un'altra struttura. E' un uomo solo che vive il disagio in maniera drammatica tanto che è pericoloso per gli altri e soprattutto per i dipendenti del settore dei Servizi sociali che ieri pomeriggio si sono chiusi dentro temendo il ritorno dell'uomo.

E ieri sera, tramite la polizia, i vigili urbani e l'assistente sociale, è stata trovata una intesa con l'uomo. In attesa della sistemazione della nuova abitazione verrà ospitato in un altro alloggio. La Casa della carità, che si trova all'interno del vecchio ospedale di Cassino, non lo ha accolto perché non adatta per chi soffre di problemi psichici. Qui sono ospitati per brevi periodi persone con problemi di disagio o senza casa. Dal settore fanno sapere che purtroppo di queste situazioni se ne verificano periodicamente e sono sempre difficili da gestire. Le cause sono problemi psichici e tossicodipendenza. Giovani e meno giovani sono tantissimi quelli con problemi di droga. E la frequenza del Sert, che si trova in via De Nicola, è abbastanza elevata. E c'è una guardia giurata per la sicurezza.