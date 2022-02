Aggressione al sindaco di Piedimonte San Germano: assolto

Nel 2015 era finito al centro delle cronache perchè accusato di aver tentato di aggredire, con una testata, il sindaco del suo paese: Piedimonte San Germano, ma ora è stato assolto. Si tratta di un operaio finito a processo per minaccia a pubblico ufficiale. Il suo avvocato, Francesco Malafronte nel corso della discussione che c’è stata a Cassino, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ha sostenuto la totale estraneità del suo assistito al reato contestato.

Il giudice al termine dell’udienza lo ha assolto, ora le motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane. La vicenda risale all’estate del 2015, quando l’uomo si recò in municipio per parlare con l’allora sindaco Enzo Nocella e chiedere informazioni sul servizio di trasporto pubblico, che era stato assegnato ad una ditta diversa da quella che l’aveva in gestione, ma la situazione era degenerata.